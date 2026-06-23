SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Kein Abschied aus Turin

Bremer bekennt sich klar zu Juventus

Autor: | Publiziert: 23 Juni, 2026 11:19
Bremer bekennt sich klar zu Juventus

Die Zukunft von Bremer scheint deutlich weniger offen zu sein, als es zahlreiche Transfergerüchte zuletzt vermuten liessen. Laut Transferexperte Gianluca Di Marzio hat der brasilianische Innenverteidiger keinerlei Absicht, Juventus im Sommer zu verlassen.

Vielmehr soll Bremer intern klar kommuniziert haben, dass er sich in Turin wohlfühlt und seine Zukunft weiterhin bei den Bianconeri sieht. Dem Bericht zufolge hat der Abwehrchef nie um einen Transfer gebeten und auch keine Signale in Richtung eines Abschieds gesendet. Die zuletzt aufgekommenen Spekulationen über mögliche Wechseloptionen sollen den Spieler sogar verärgert haben, da sie nicht seiner tatsächlichen Haltung entsprechen.

Aktuell gibt es offenbar weder konkrete Angebote noch Rahmenbedingungen, die Bremer dazu bewegen könnten, seine Meinung zu ändern. Besonders bemerkenswert ist ein weiterer Aspekt: Der Brasilianer soll den Wunsch haben, möglichst lange für Juventus zu spielen. Als Vorbild gilt dabei Giorgio Chiellini, der über viele Jahre das Gesicht der Juve-Defensive war und zur Vereinslegende wurde.

Für Juventus wären diese Aussagen eine wichtige Nachricht. Bremer gilt als einer der Schlüsselspieler im Kader und als zentrale Figur für die zukünftige Entwicklung der Mannschaft. Nach den zahlreichen Gerüchten um verschiedene Leistungsträger sendet der Verteidiger damit ein klares Signal der Verbundenheit.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Vlahovic für Guerreiro?

Juve schlägt den Bayern spektakulären Spielertausch vor
Darunter die Bayern

Für Zinédine Zidane kommen nur vier Vereine infrage
Kann ablösefrei wechseln

Juve-Stürmer Dusan Vlahovic hat für den Sommer einen Traumklub
Nach Pleite bei Galatasaray

Bei Juventus hat es in der Kabine geknallt
Mehr entdecken
Kein Abschied aus Turin

Bremer bekennt sich klar zu Juventus

23.06.2026 - 11:19
Keine Zukunft in Italien

Saudi-Arabien aktuell die heisseste Spur bei Vlahović

22.06.2026 - 09:43
PSG bleibt die grösste Hürde

Kolo Muani will zurück zu Juventus

21.06.2026 - 09:00
Stürmer soll gehen

Juventus Turin legt Preis für Jonathan David fest

20.06.2026 - 16:37
Keine Juve-Verhandlungen

Angebot liegt vor: Roma bei Paulo Dybala verhalten optimistisch

20.06.2026 - 15:33
Juve mit letztem Angebot

Trainer macht Druck: Besiktas heiss auf Dusan Vlahovic

20.06.2026 - 12:24
Juve & Napoli dran

Weil Inter bei Goalie Vicario nicht zuschlug, zeigen zwei andere Serie A-Klubs Interesse

18.06.2026 - 11:15
Kehrtwende?

Juve spricht doch wieder mit Dusan Vlahovic

13.06.2026 - 15:38
In die MLS

Robert Lewandowski ist auf dem Weg zum neuen Klub

13.06.2026 - 01:36
Jesus & Jackson

Juve hat zwei Premier League-Stürmer im Blick

12.06.2026 - 17:42