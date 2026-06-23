Bremer bekennt sich klar zu Juventus

Die Zukunft von Bremer scheint deutlich weniger offen zu sein, als es zahlreiche Transfergerüchte zuletzt vermuten liessen. Laut Transferexperte Gianluca Di Marzio hat der brasilianische Innenverteidiger keinerlei Absicht, Juventus im Sommer zu verlassen.

Vielmehr soll Bremer intern klar kommuniziert haben, dass er sich in Turin wohlfühlt und seine Zukunft weiterhin bei den Bianconeri sieht. Dem Bericht zufolge hat der Abwehrchef nie um einen Transfer gebeten und auch keine Signale in Richtung eines Abschieds gesendet. Die zuletzt aufgekommenen Spekulationen über mögliche Wechseloptionen sollen den Spieler sogar verärgert haben, da sie nicht seiner tatsächlichen Haltung entsprechen.

Aktuell gibt es offenbar weder konkrete Angebote noch Rahmenbedingungen, die Bremer dazu bewegen könnten, seine Meinung zu ändern. Besonders bemerkenswert ist ein weiterer Aspekt: Der Brasilianer soll den Wunsch haben, möglichst lange für Juventus zu spielen. Als Vorbild gilt dabei Giorgio Chiellini, der über viele Jahre das Gesicht der Juve-Defensive war und zur Vereinslegende wurde.

Für Juventus wären diese Aussagen eine wichtige Nachricht. Bremer gilt als einer der Schlüsselspieler im Kader und als zentrale Figur für die zukünftige Entwicklung der Mannschaft. Nach den zahlreichen Gerüchten um verschiedene Leistungsträger sendet der Verteidiger damit ein klares Signal der Verbundenheit.