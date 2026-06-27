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Juve-Stürmer Dusan Vlahovic lehnt Angebote aus der Türkei ab

Autor: | Publiziert: 27 Juni, 2026 12:05
Juve-Stürmer Dusan Vlahovic lehnt Angebote aus der Türkei ab

Dusan Vlahovic ist in wenigen Tagen ohne Vertrag. Ob er bei Juve bleiben wird, ist komplett offen. In die Türkei will der Stürmer schon mal nicht wechseln.

Dusan Vlahovic bietet sich die Möglichkeit, in die Türkei zu wechseln. Bei Besiktas würde Trainer Vincenzo Italiano gerne wieder mit Vlahovic zusammenarbeiten – beide kennen sich noch aus einer sehr erfolgreichen Episode bei der Fiorentina.

Dazu wird es allerdings nicht kommen. Dem Portal «tuttomercatoweb.com» zufolge hat Vlahovic alle Angebote aus der Türkei abgelehnt. Der 26-Jährige wolle in eine Topliga wechseln, stelle sich einen Transfer nach Spanien, England, Frankreich, Deutschland oder innerhalb Italiens vor. Es mangelt aber an Interessenten.

Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass Vlahovic weiterhin ein sehr hohes Gehalt aufruft. Das letzte Angebot von Juventus Turin zur Verlängerung des auslaufenden Vertrags soll sich auf acht Millionen Euro netto belaufen haben. Darüber hinaus fallen bei Unterschrift 15 Millionen Euro Handgeld sowie eine Provision für Vater Milos an.

Vlahovics Zukunft scheint aktuell komplett offen. Ein Verbleib bei Juve ist ebenfalls nicht ausgeschlossen, hierfür müsste die Alte Dame ihr Gehaltsangebot aber noch mal deutlich nachbessern.

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