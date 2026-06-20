Trainer macht Druck: Besiktas heiss auf Dusan Vlahovic

Besiktas hat Dusan Vlahovic auf der Liste und einen Trainer, der wieder mit dem Stürmer zusammenarbeiten möchte.

Dusan Vlahovic weckt Begehrlichkeiten in der Türkei. «SportMediaset» zufolge beschäftigt sich Besiktas mit einem Transfer des Stürmers von Juventus Turin. Trainer Vincenzo Italiano möchte gerne wieder mit Vlahovic zusammenarbeiten – beide stehen in direktem Kontakt. Italiano und Vlahovic kennen sich noch aus einer sehr erfolgreichen Episode bei der Fiorentina.

Ob der Besiktas-Deal mit Vlahovic tatsächlich zustande kommen wird, bleibt erst mal offen. Der 26-Jährige sei zwar grundsätzlich offen für einen Wechsel in die Türkei, wolle aber erst noch auf ein Angebot eines europäischen Klubs warten.

Juve soll kürzlich mit Vlahovic wieder über eine mögliche Verlängerung der auslaufenden Zusammenarbeit gesprochen haben, es gilt allerdings als unwahrscheinlich, dass sich die Parteien noch mal annähern.

Im Moment ist kein Klub bereit, Vlahovics hohe Gehaltsforderungen zu erfüllen. Laut der «Gazzetta dello Sport» hat Juve Vlahovic ein letztes Vertragsangebot unterbreitet. Es soll sich dabei um einen Einjahresvertrag mit einem Gehalt von acht Millionen Euro netto handeln.