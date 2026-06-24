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Engländer heiss begehrt

Juventus steigt ins Rennen um Curtis Jones ein

Autor: | Publiziert: 24 Juni, 2026 15:47
Juventus steigt ins Rennen um Curtis Jones ein

Die Zukunft von Curtis Jones könnte weiterhin in der Serie A liegen. Nachdem in den vergangenen Wochen vor allem Inter Mailand mit dem Mittelfeldspieler von Liverpool in Verbindung gebracht wurde, soll nun auch Juventus konkretes Interesse zeigen.

Die Turiner betrachten den englischen Nationalspieler offenbar als passenden Baustein für ihr zukünftiges Mittelfeld und beobachten seine Situation sehr genau. Trotz des neuen Interessenten sehen englische Quellen derzeit allerdings Inter in der besseren Ausgangslage. Die Nerazzurri beschäftigen sich schon länger mit Jones und sollen in den bisherigen Gesprächen einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz besitzen.

Juventus könnte zudem auf ein weiteres Problem stossen: die Ablöse. Liverpool hat laut den Berichten eine klare Preisvorstellung. Die Reds sollen zwischen 30 und 35 Millionen Euro verlangen. Eine Summe, die für Juventus aktuell nicht ohne Weiteres darstellbar sein dürfte. Gerade deshalb wird Inter momentan als der Klub betrachtet, der die besten Chancen auf eine Einigung besitzt.

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