Ein türkischer Klub startet den Ablösepoker für Alexander Nübel

Der türkische Spitzenverein Besiktas will sich die Dienste von Torhüter Alexander Nübel sichern und steigt in die Ablöseverhandlungen mit dem FC Bayern ein.

Dorthin kehrt der 29-Jährige nach mittlerweile dreijähriger Leihe beim VfB Stuttgart erst einmal zurück. Schon jetzt ist jedoch klar, dass Nübel nicht beim deutschen Rekordmeister bleiben wird. Dort setzt man auch in der kommenden Saison auf das Goalie-Trio Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich. Für Nübel gibt es keinen Platz.

Wie der türkische Journalist Yagiz Sabuncuoglu berichtet, hat Besiktas Kontakt zu den Münchnern aufgenommen und die Gespräche bereits gestartet. Den Bayern soll eine Ablöse in Höhe von rund 10 Millionen Euro vorschweben. Besiktas möchte den Preis hingegen noch drücken.

Noch ist aber gar nicht klar, ob sich Nübel den Nummer 1-Posten bei Besiktas überhaupt vorstellen kann. Die türkischen Klubbosse müssen den Torhüter noch überzeugen. Derzeit ist Nübel mit der DFB-Elf an der WM im Einsatz.