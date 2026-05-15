Didier Deschamps ist offen, als Trainer die Squadra Azzurra zu übernehmen

Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps schliesst es nicht aus, nach seinen insgesamt 14 Jahren bei der Équipe Tricolore die italienische Nationalmannschaft zu übernehmen.

Anlässlich der Bekanntgabe seines Kaders für die anstehende Weltmeisterschaft wird der 57-Jährige auf den vakanten Posten bei der Squadra Azzurra angesprochen. Dabei schliesst er ein Engagement in Italien zumindest nicht aus. «Das Wichtigste ist die WM, aber jeder weiss, dass ich verfügbar bin. Ich schliesse nichts aus», gibt sich Deschamps offen.

Deschamps hat durchaus Berührungspunkte zum italienischen Fussball, war er doch sowohl als Spieler (1994 bis 1999) wie auch als Trainer (2006 bis 2007) einst bei Juventus beschäftigt.

Vorerst konzentriert sich der noch amtierende französische Nationaltrainer voll auf die anstehende WM. Bei der Kaderbekanntgabe hat er zwei vermeintliche französische Teilnehmer enttäuschen müssen.