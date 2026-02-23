SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Xamax-Profi Salim Ben Seghir droht Ungemach von der Liga

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Februar, 2026 14:23
Die Swiss Football League hat ein Verfahren gegen Xamax-Profi Salim Ben Seghir eröffnet.

Grund dafür ist ein Vorfall, der sich in der Nachspielzeit des Ligaspiels der Neuenburger beim FC Vaduz am vergangenen Sonntag ereignet hat. Die Liechtensteiner setzten sich mit 1:0 durch. Ben Seghir droht eine Strafe bzw. Sperre. Der 22-Jährige kann nun Stellung beziehen und sich dazu äussern.

Im Anschluss wird über das Strafmass informiert. Ben Seghir sah in besagter Partie in der Nachspielzeit zunächst Gelb und dann auch noch Gelb-Rot.

