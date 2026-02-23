Xamax-Profi Salim Ben Seghir droht Ungemach von der Liga

Die Swiss Football League hat ein Verfahren gegen Xamax-Profi Salim Ben Seghir eröffnet.

Grund dafür ist ein Vorfall, der sich in der Nachspielzeit des Ligaspiels der Neuenburger beim FC Vaduz am vergangenen Sonntag ereignet hat. Die Liechtensteiner setzten sich mit 1:0 durch. Ben Seghir droht eine Strafe bzw. Sperre. Der 22-Jährige kann nun Stellung beziehen und sich dazu äussern.

Im Anschluss wird über das Strafmass informiert. Ben Seghir sah in besagter Partie in der Nachspielzeit zunächst Gelb und dann auch noch Gelb-Rot.