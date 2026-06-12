Vertrags-Poker: Paulo Dybala legt der AS Roma ein Gegenangebot vor

Eine Vertragsverlängerung von Paulo Dybala bei der AS Roma ist nach wie vor möglich. Die beiden Parteien sprechen miteinander.

Nachdem die Giallorossi dem 32-jährigen Argentinier bereits mitgeteilt haben, zu welchen Bedingungen die Zusammenarbeit weitergehen könnte, hat Dybala dem Verein laut Fabrizio Romano nun seinerseits ein Gegenangebot vorgelegt. Der aktuelle Kontrakt läuft Ende Juni aus.

Der Stürmer lief in den vergangenen vier Jahren für die Römer auf und war stets ein Leistungsträger, sofern er nicht von Verletzungsproblemen gebremst wurde. Immerhin scheint er seine Knieprobleme aus der vergangenen Saison überwunden zu haben. Nur deshalb legte ihm der Klub überhaupt ein Angebot zur Verlängerung vor.

Spekuliert wurde in jüngster Vergangenheit auch über einen Wechsel Dybalas zurück in seine Heimat zu den Boca Juniors oder auf die Insel.