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Übernimmt in Nottingham

Oliver Glasner hat einen neuen Klub in der Premier League

Autor: | Publiziert: 1 Juli, 2026 17:41
Oliver Glasner hat einen neuen Klub in der Premier League

Oliver Glasner bleibt nach seinem Abgang bei Crystal Palace aller Voraussicht nach in der Premier League.

Der österreichische Erfolgstrainer übernimmt laut «talkSPORT» den bisherigen Posten von Vitor Pereira bei Nottingham Forest. Der Portugiese muss den Verein nach einer insgesamt enttäuschenden Saison, die auf dem 16. Tabellenplatz endete, räumen. Glasner soll die Mannschaft nun wieder nach vorne bringen.

Der frühere Bundesliga-Coach hat mit Palace während zweieinhalb Jahren drei Titel gewonnen – den FA Cup, den Community Shield und die Conference League.

Der 51-Jährige kann ablösefrei wechseln, da er sich gegen eine Vertragsverlängerung bei den Londonern entschieden hatte.

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