SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Leihe als Wunschlösung

Beşiktaş nimmt Igor Jesus ins Visier

Autor: | Publiziert: 28 Juni, 2026 09:05
Beşiktaş nimmt Igor Jesus ins Visier

Beşiktaş Istanbul arbeitet offenbar an einer Verstärkung für den Angriff und hat dabei Igor Jesus auf die Wunschliste gesetzt. Der 27-jährige Stürmer von Nottingham Forest soll den türkischen Traditionsklub in der kommenden Saison offensiv verstärken.

Nach aktuellen Berichten bevorzugen die Verantwortlichen zunächst ein Leihgeschäft, schliessen einen festen Transfer jedoch nicht aus, sofern die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen. Igor Jesus wechselte erst 2025 zu Nottingham Forest und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2029. In seiner Premier-League-Debütsaison überzeugte der brasilianische Nationalspieler mit sechs Toren und vier Vorlagen in 37 Ligaspielen.

Wettbewerbsübergreifend steuerte er 16 Treffer in 52 Pflichtspielen bei und machte damit auf sich aufmerksam. Neben der brasilianischen besitzt der Angreifer auch die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. Beşiktaş ist allerdings nicht der einzige Interessent. Auch der FC Porto und Juventus Turin beobachten die Situation des Angreifers. Eine Entscheidung über die Zukunft von Igor Jesus wird in den kommenden Tagen erwartet.

Mehr Dazu
An Nottingham verliehen

Juventus Turin erwägt drastischen Schritt bei Douglas Luiz
Elliot Anderson im Fokus

ManUtd hat seinen Wunschspieler für den Sommer auserkoren
Abraham & Douglas Luiz

Aston Villa verstärkt sich mit zwei Hochkarätern
Premier League ruft

40-Millionen-Deal: Inter Mailand findet Abnehmer für Davide Frattesi
Noch nicht bei einem Topklub

Hansi Flick hat in der Premier League seinen Traum-Verteidiger gefunden
Mehr entdecken
Leihe als Wunschlösung

Beşiktaş nimmt Igor Jesus ins Visier

28.06.2026 - 09:05
Neuzugang perfekt

ManCity setzt sich gegen ManUtd durch und sichert sich für 135 Millionen Elliot Anderson

26.06.2026 - 09:30
Wunschspieler

Nottingham Forest denkt an Bergvall als Anderson-Nachfolger

22.06.2026 - 09:26
City der klare Favorit

Real Madrid will Manchester City bei Anderson-Transfer ausstechen

21.06.2026 - 19:13
Anderson-Wechsel rückt näher

Manchester City vor Mega-Deal mit Forest

14.06.2026 - 07:59
Traumangebot

Ein Premier League-Klub grätscht dem HSV bei Fabio Vieira dazwischen

12.06.2026 - 17:02
Wunschlösung sieht anders aus

Arsenal London schaut auf Alternative Gibbs-White

7.06.2026 - 10:52
Stürmer soll bleiben

Eintracht Frankfurt kämpft um den Verbleib von Arnaud Kalimuendo

25.05.2026 - 17:15
ManUtd ist Konkurrent

ManCity holt definitiv neuen Mittelfeldprofi – es gibt einen Favoriten

7.04.2026 - 17:52
Von Nottingham Forest

Bayern München hat Goretzka-Nachfolger auf dem Zettel

8.03.2026 - 11:07