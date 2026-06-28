Beşiktaş nimmt Igor Jesus ins Visier

Beşiktaş Istanbul arbeitet offenbar an einer Verstärkung für den Angriff und hat dabei Igor Jesus auf die Wunschliste gesetzt. Der 27-jährige Stürmer von Nottingham Forest soll den türkischen Traditionsklub in der kommenden Saison offensiv verstärken.

Nach aktuellen Berichten bevorzugen die Verantwortlichen zunächst ein Leihgeschäft, schliessen einen festen Transfer jedoch nicht aus, sofern die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen. Igor Jesus wechselte erst 2025 zu Nottingham Forest und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2029. In seiner Premier-League-Debütsaison überzeugte der brasilianische Nationalspieler mit sechs Toren und vier Vorlagen in 37 Ligaspielen.

Wettbewerbsübergreifend steuerte er 16 Treffer in 52 Pflichtspielen bei und machte damit auf sich aufmerksam. Neben der brasilianischen besitzt der Angreifer auch die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. Beşiktaş ist allerdings nicht der einzige Interessent. Auch der FC Porto und Juventus Turin beobachten die Situation des Angreifers. Eine Entscheidung über die Zukunft von Igor Jesus wird in den kommenden Tagen erwartet.