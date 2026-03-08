Bayern München hat Goretzka-Nachfolger auf dem Zettel

Der Mittelfeldspieler Ibrahim Sangare könnte im kommenden Sommer zum Thema auf dem Transfermarkt werden. Der 28-jährige Nationalspieler der Elfenbeinküste steht aktuell bei Nottingham Forest unter Vertrag, doch mehrere internationale Klubs sollen seine Situation genau verfolgen.

Zu den Interessenten zählen unter anderem Bayern München, Aston Villa, Liverpool und West Ham United. Der defensiv ausgerichtete Mittelfeldspieler hat sich in der Premier League zu einer wichtigen Figur im Team von Nottingham Forest entwickelt und könnte daher im Sommer für Bewegung sorgen.

Forest verpflichtete Sangaré im September 2023 für rund 30 Millionen Euro. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2028. Berichten zufolge würde der Klub jedoch bei einem Angebot in Höhe von etwa 50 Millionen Euro über einen Verkauf nachdenken. In der laufenden Liga-Saison absolvierte der Mittelfeldspieler bislang 21 Spiele, in denen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen.