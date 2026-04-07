ManCity holt definitiv neuen Mittelfeldprofi – es gibt einen Favoriten

Manchester City wird sein Mittelfeldzentrum im Sommer mit mindestens einem neuen Spieler verstärken. Topfavorit ist Elliot Anderson, der allerdings auch bei Stadtrivale Manchester United eine Rolle spielt.

Die Red Devils blicken nämlich bereits schon seit Monaten auf den Profi von Nottingham Forest, der im Sommer mit grosser Wahrscheinlichkeit zu einem Topklub wechseln wird. Zu welchem ist allerdings noch offen.

ManCity hat für die gesuchte Position mehrere Profis im Blickfeld. Anderson steht auf der Liste ganz oben. Der 23-Jährige darf sich grosse Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme mit England machen. Danach wird ihn sein Weg wohl zu einem neuen Verein führen – unabhängig davon, ob Nottingham sogar noch absteigt oder nicht.

Bei ManUtd könnte er Casemiro ersetzen, der den Klub definitiv verlassen wird. ManCity fühlt sich im Mittelfeldzentrum insbesondere im Defensivbereich zurzeit ohnehin unterbesetzt und will deshalb definitiv nachlegen.