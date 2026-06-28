Schweiz trifft im Sechzehntelfinale auf Algerien

Jetzt steht der Gegner fest: Die Schweizer Nationalmannschaft trifft im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft auf Algerien. Damit kommt es in der Nacht auf Freitag (5 Uhr Schweizer Zeit) in Vancouver zum Wiedersehen mit Ex-Nationaltrainer Vladimir Petkovic.

Noch vor dem letzten Spieltag der Gruppenphase hatten Datenanalysten von «The Athletic» die Wahrscheinlichkeit für dieses Duell auf gerade einmal acht Prozent beziffert. Doch durch Siege von Kroatien gegen Ghana und der DR Kongo gegen Usbekistan sowie das Remis zwischen Algerien und Österreich trat genau dieses Szenario ein.

Für Petkovic wird es ein besonderes Wiedersehen. Der 62-Jährige betreute die Schweiz zwischen 2014 und 2021 in insgesamt 78 Länderspielen und weist bis heute den besten Punkteschnitt aller Nationaltrainer der Nati auf. Unvergessen bleibt vor allem die Europameisterschaft 2021, als er die Schweiz erstmals in der Geschichte in einen EM-Viertelfinal führte. Entsprechend gross ist die Wertschätzung für den heutigen algerischen Nationaltrainer – auch innerhalb des aktuellen Schweizer Teams.

Auch der weitere Turnierbaum verspricht Spannung. Sollte sich die Schweiz gegen Algerien durchsetzen, würde im Achtelfinale entweder Kolumbien oder Ghana warten. Im Viertelfinale könnte es schliesslich zum Kracher gegen Titelverteidiger Argentinien kommen.