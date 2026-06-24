Schweiz schlägt Kanada und zieht als Gruppensieger ins Sechzehntelfinale ein

Die Schweizer Fussballnationalmannschaft hat sich den Gruppensieg gesichert. Gegen Gastgeber Kanada gewann die Nati in Vancouver mit 2:1 und darf damit auch in der K.-o.-Phase in der kanadischen Metropole bleiben. Beide Mannschaften ziehen ins Sechzehntelfinale ein, doch die Schweiz beendet die Gruppe auf Platz eins.

In einer zunächst ausgeglichenen Partie hatten beide Teams ihre Möglichkeiten. Die beste Chance der ersten Halbzeit vergab Breel Embolo, der nach elf Minuten frei vor Kanadas Keeper Maxime Crépeau auftauchte, jedoch scheiterte. Nach der Trinkpause wurde Kanada etwas stärker und setzte die Schweizer Defensive mehrfach unter Druck. Doch auch Gregor Kobel zeigte sich aufmerksam, sodass es torlos in die Kabinen ging.

Direkt nach Wiederbeginn schlug die Schweiz dann eiskalt zu. Der Freiburger Johan Manzambi setzte sich auf der rechten Seite durch und spielte den Ball flach in die Mitte. Embolo ließ clever durch und Rubén Vargas traf aus zehn Metern zum 1:0. Nur wenig später war Manzambi erneut zur Stelle. Nach einem schnellen Schweizer Konter verzichtete Embolo auf den eigenen Abschluss und legte quer auf den Mittelfeldspieler, der zum 2:0 einschob. Zwar sah Kanadas Torhüter bei dem zentralen Abschluss nicht gut aus, doch Manzambi krönte damit eine herausragende Leistung.

Spannend wurde es noch einmal, als der eingewechselte Promise David mit seiner ersten Aktion auf 1:2 verkürzte. Kanada drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich und kam durch einen gefährlichen Freistoss beinahe zum zweiten Treffer. Die Schweiz verteidigte den Vorsprung jedoch mit großem Einsatz über die Zeit.

Der Mann des Abends war ohne Zweifel Johan Manzambi. Der Freiburger bereitete das 1:0 vor, erzielte das 2:0 selbst und war über die gesamte Spielzeit einer der auffälligsten Akteure auf dem Platz. Die Schweiz reist damit mit viel Selbstvertrauen in die K.-o.-Phase und darf weiter vom ganz großen Wurf träumen.