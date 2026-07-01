YB zeigt im Test gegen Österreicher eine Nullnummer

Die Young Boys spielen in einem Testspiel gegen den österreichischen Erstliga-Aufsteiger Austria Lustenau 0:0.

Auf dem Weg ins Trainingslager nach Längenfeld im Ötztal haben die Berner noch einen Stopp in Lustenau eingelegt. YB war zwar insgesamt spielbestimmend und kam insbesondere durch den gut aufgelegten und kreativen Alvyn Sanches und Youngster Edin Etoski zu guten Möglichkeiten, konnte jedoch keine davon nutzen.

Im zweiten Umgang verpassten auch Emmanuel Tsimba und Alan Virginius den Siegtreffer. Insgesamt sahen die Partie im Stadion in Lustenau rund 400 Zuschauer.

Das nächste Testspiel findet für YB am Sonntag gegen den ukrainischen Vertreter Metalist Charkiw statt.