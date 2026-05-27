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Neuer Vertrag

Der HSV verlängert mit Stammgoalie Daniel Heuer Fernandes

Autor: | Publiziert: 27 Mai, 2026 16:53
Der HSV verlängert mit Stammgoalie Daniel Heuer Fernandes

Der Hamburger SV geht mit seinem bisherigen Stammgoalie Daniel Heuer Fernandes in die Zukunft.

Der 33-jährige Routinier hat seinen Kontrakt beim Bundesligisten verlängert. Der Klub macht keine Angaben über die Vertragslänge, Berichten zufolge hat Heuer Fernandes aber gleich um zwei Jahre bis 2028 verlängert.

Der Keeper hat sich zu Beginn der vergangenen Spielzeit gegen einen «Angriff» von Daniel Peretz gewehrt, der sich als Bayern-Leihgabe gehofft hatte, zur Nummer 1 der Rothosen zu avancieren. Es gelang nicht.

Heuer Fernandes spielt bereits seit 2019 für den HSV und ist glücklich dies weiterhin tun zu können: «Ich bin sehr glücklich über meine erneute Vertragsverlängerung. Ich spüre Vertrauen und eine tiefe Verbundenheit zu diesem Club, bei dem ich gerade meine siebte Saison beendet habe. Dass ich das einmal sagen würde, hätte ich bei meiner Ankunft im Jahr 2019 nicht wirklich gedacht.»

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