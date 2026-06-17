Portugals Nationaltrainer Roberto Martinez dementiert Gerüchte

Portugals Nationaltrainer reagiert unmittelbar vor dem WM-Auftakt mit seiner Mannschaft auf wilde Spekulationen um seine Zukunft.

Das englische Portal «talkSPORT» berichtete am Dienstag, dass der 52-Jährige unabhängig vom Abschneiden Portugals sein Amt als Nationalcoach nach der WM niederlegen würde. Sein Vertrag werde demnach garantiert nicht verlängert. Dem widerspricht Martinez auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Kongo eindeutig: «Die Berichte, dass ich meinen Posten nach der Weltmeisterschaft niederlegen werde? Das sind Nicht-News. Da gibt es überhaupt nichts. Ich konzentriere mich voll und ganz auf die Weltmeisterschaft.»

Der Spanier hat den Posten bei den Portugiesen Anfang 2023 übernommen, nachdem er zuvor bereits Belgien coachte. Portugal gehört an diesem Turnier zu den Mitfavoriten auf den Titel.