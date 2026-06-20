Liverpool soll zweites Angebot für Yan Diomande abgegeben haben

Liverpool war mit dem ersten Abwerbeversuch für Yan Diomande gescheitert. Die Reds sollen nun ein zweites Angebot platziert haben.

Der FC Liverpool lässt im Werben um Yan Diomande offenbar nicht locker – und schaltet in den zweiten Gang. Wie «indykaila News» berichtet, haben die Reds ein zweites Angebot für den Bundesliga-Shootingstar abgegeben. Wie hoch dieses ausfällt, wird allerdings nicht näher erläutert.

Liverpool wollte den Diomande-Deal ursprünglich noch vor Beginn der WM abschliessen, ist nun aber schon in Verzug geraten. Der englische Topklub hat am Freitag seine erste Offerte für Diomande bei RB Leipzig eingereicht.

Diese war zwar nicht ausreichend, aber schon richtig opulent. Dem Vernehmen nach hat Liverpool für Diomande im ersten Versuch eine fixe Summe von 90 Millionen Euro geboten, die durch Bonuszahlungen noch um zehn Millionen Euro hätte ansteigen können. Für Leipzig war das allerdings nicht genug.

Laut dem Fussballinfluencer Fabrizio Romano könnten 120 Millionen Euro ausreichen, um RB zum Umdenken zu bewegen. Der Bundesligist spekuliere aber auch darauf, dass andere Klubs wie Paris Saint-Germain noch mal in den Poker um den 19-Jährigen einsteigen. So dürfte auch der Preis in die Höhe getrieben werden.