SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Gelingt der Durchbruch?

Liverpool soll zweites Angebot für Yan Diomande abgegeben haben

Autor: | Publiziert: 20 Juni, 2026 12:02
Liverpool soll zweites Angebot für Yan Diomande abgegeben haben

Liverpool war mit dem ersten Abwerbeversuch für Yan Diomande gescheitert. Die Reds sollen nun ein zweites Angebot platziert haben.

Der FC Liverpool lässt im Werben um Yan Diomande offenbar nicht locker – und schaltet in den zweiten Gang. Wie «indykaila News» berichtet, haben die Reds ein zweites Angebot für den Bundesliga-Shootingstar abgegeben. Wie hoch dieses ausfällt, wird allerdings nicht näher erläutert.

Liverpool wollte den Diomande-Deal ursprünglich noch vor Beginn der WM abschliessen, ist nun aber schon in Verzug geraten. Der englische Topklub hat am Freitag seine erste Offerte für Diomande bei RB Leipzig eingereicht.

Diese war zwar nicht ausreichend, aber schon richtig opulent. Dem Vernehmen nach hat Liverpool für Diomande im ersten Versuch eine fixe Summe von 90 Millionen Euro geboten, die durch Bonuszahlungen noch um zehn Millionen Euro hätte ansteigen können. Für Leipzig war das allerdings nicht genug.

Laut dem Fussballinfluencer Fabrizio Romano könnten 120 Millionen Euro ausreichen, um RB zum Umdenken zu bewegen. Der Bundesligist spekuliere aber auch darauf, dass andere Klubs wie Paris Saint-Germain noch mal in den Poker um den 19-Jährigen einsteigen. So dürfte auch der Preis in die Höhe getrieben werden.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Mehr entdecken
Gelingt der Durchbruch?

Liverpool soll zweites Angebot für Yan Diomande abgegeben haben

20.06.2026 - 12:02
Konaté hat unterschrieben

Real Madrid stellt seinen 3. Sommerneuzugang vor

18.06.2026 - 11:25
Für 40 Millionen

Liverpool tätigt Überraschungstransfer und krallt sich Víctor Muñoz

18.06.2026 - 10:39
Schon länger im Fokus

Inter Mailand gibt Angebot für Liverpool-Profi Curtis Jones ab

16.06.2026 - 12:20
Wunschspieler

Arsenal geht bei Bradley Barcola in die Offensive

12.06.2026 - 18:59
Rückkehr wahrscheinlich

Liverpool legt den Preis für Federico Chiesa fest – zwei Serie A-Klubs sind dran

10.06.2026 - 16:58
Neuer Klub steht fest

Das Tauziehen um Kennet Eichhorn ist entschieden

10.06.2026 - 13:29
Es ist Schluss

Divock Origi beendet mit 31 Jahren seine Karriere

8.06.2026 - 17:06
Sommerabgang wird diskutiert

Mehrere Klubs beobachten die Situation von Gakpo

7.06.2026 - 15:40
Ablöse kein Problem

Galatasaray prüft schnellen Van-Dijk-Coup

7.06.2026 - 14:16