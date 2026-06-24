Barcelona offen für Koundé-Verkauf

Die Zukunft von Jules Koundé beim FC Barcelona bleibt offenbar ein Thema auf dem Transfermarkt. Wie die spanische Zeitung «Sport» berichtet, wären die Katalanen grundsätzlich bereit, Angebote für den französischen Nationalspieler zu prüfen.

Der Spieler selbst soll einen Verbleib bevorzugen, doch Barcelona schliesst einen Verkauf demnach nicht aus. Zuletzt wurde vor allem Chelsea mit Koundé in Verbindung gebracht. Die Blues hatten den Verteidiger bereits in der Vergangenheit auf ihrer Liste und sollen seine Situation weiterhin beobachten. Laut «Fichajes» liegt die Preisvorstellung Barcelonas bei rund 65 Millionen Euro, womit ein Transfer nur für finanzstarke Interessenten realistisch wäre.

Aktuell deutet jedoch wenig darauf hin, dass Chelsea bei Koundé konkret wird. Die Londoner konzentrieren sich weiterhin stark auf junge, entwicklungsfähige Spieler und stehen kurz vor der Verpflichtung von Marco Palestra für die Rechtsverteidigerposition. Auch Liverpool wurde zuletzt mit Koundé in Verbindung gebracht. Ob Barcelona tatsächlich ein Angebot erhält, das den Verein zum Umdenken bewegt, dürfte eine der interessanten Fragen der kommenden Wochen werden.