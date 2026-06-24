SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Zwei Vereine im Rennen

Barcelona offen für Koundé-Verkauf

Autor: | Publiziert: 24 Juni, 2026 20:51
Barcelona offen für Koundé-Verkauf

Die Zukunft von Jules Koundé beim FC Barcelona bleibt offenbar ein Thema auf dem Transfermarkt. Wie die spanische Zeitung «Sport» berichtet, wären die Katalanen grundsätzlich bereit, Angebote für den französischen Nationalspieler zu prüfen.

Der Spieler selbst soll einen Verbleib bevorzugen, doch Barcelona schliesst einen Verkauf demnach nicht aus. Zuletzt wurde vor allem Chelsea mit Koundé in Verbindung gebracht. Die Blues hatten den Verteidiger bereits in der Vergangenheit auf ihrer Liste und sollen seine Situation weiterhin beobachten. Laut «Fichajes» liegt die Preisvorstellung Barcelonas bei rund 65 Millionen Euro, womit ein Transfer nur für finanzstarke Interessenten realistisch wäre.

Aktuell deutet jedoch wenig darauf hin, dass Chelsea bei Koundé konkret wird. Die Londoner konzentrieren sich weiterhin stark auf junge, entwicklungsfähige Spieler und stehen kurz vor der Verpflichtung von Marco Palestra für die Rechtsverteidigerposition. Auch Liverpool wurde zuletzt mit Koundé in Verbindung gebracht. Ob Barcelona tatsächlich ein Angebot erhält, das den Verein zum Umdenken bewegt, dürfte eine der interessanten Fragen der kommenden Wochen werden.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Mehr entdecken
Zwei Vereine im Rennen

Barcelona offen für Koundé-Verkauf

24.06.2026 - 20:51
Engländer heiss begehrt

Juventus steigt ins Rennen um Curtis Jones ein

24.06.2026 - 15:47
United und Liverpool beobachten Situation

Felix Nmecha offen für England-Rückkehr

23.06.2026 - 15:56
Wechsel so gut wie sicher

PSG und Liverpool liefern sich offenbar Duell um Yan Diomande

21.06.2026 - 11:26
Gelingt der Durchbruch?

Liverpool soll zweites Angebot für Yan Diomande abgegeben haben

20.06.2026 - 12:02
Konaté hat unterschrieben

Real Madrid stellt seinen 3. Sommerneuzugang vor

18.06.2026 - 11:25
Für 40 Millionen

Liverpool tätigt Überraschungstransfer und krallt sich Víctor Muñoz

18.06.2026 - 10:39
Schon länger im Fokus

Inter Mailand gibt Angebot für Liverpool-Profi Curtis Jones ab

16.06.2026 - 12:20
Wunschspieler

Arsenal geht bei Bradley Barcola in die Offensive

12.06.2026 - 18:59
Rückkehr wahrscheinlich

Liverpool legt den Preis für Federico Chiesa fest – zwei Serie A-Klubs sind dran

10.06.2026 - 16:58