Notbremse gezogen

Challenge League-Klub setzt Trainer vor die Türe – Andermatt übernimmt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 März, 2026 19:05
Challenge Ligist Yverdon-Sport reagiert auf die 0:2-Niederlage gegen Lausanne-Ouchy und setzt Trainer Adrian Ursea vor die Türe.

Dies kommunizieren die Romands am Montagabend. Ursea hat den Trainerposten in Yverdon im vergangenen Sommer übernommen und sollte die Mannschaft wieder in die Super League führen. Aktuell belegt das Team den dritten Tabellenplatz, weist auf den zweitplatzierten FC Aarau allerdings bereits zehn Punkte Rückstand.

Die Yverdon-Bosse setzen nun noch einmal ein Zeichen. Vorerst übernimmt der Technische Direktor, Martin Andermatt, die Leitung der Profimannschaft. Der 64-Jährige stiess seinerseits auch erst im vergangenen Sommer zu Yverdon, nachdem er zuvor während drei Jahren beim FC Basel beschäftigt war.

