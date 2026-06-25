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Kaufoption besteht

Der FC Basel hat bei Koba Koindredi noch bis am 30. Juni Zeit

Autor: | Publiziert: 25 Juni, 2026 16:35
Der FC Basel hat bei Koba Koindredi noch bis am 30. Juni Zeit

Der FC Basel verfügt bei Mittelfeldspieler Koba Koindredi über eine Kaufoption, die nur noch während weniger Tage gezogen werden kann.

Bis zum 30. Juni muss der FCB eine Entscheidung treffen. Ziemlich sicher ist sie aber bereits gefallen: Die Bebbi müssten für den Spielmacher 4 Millionen Euro Ablöse hinlegen. Diese Summe wird der FCB nach den eher durchzogenen Leistungen von Koindredi in der abgelaufenen Spielzeit jedoch nicht zahlen.

Der 24-jährige Franzose wird somit nach zwei Jahren in der Super League (zuerst Lausanne, dann Basel) vorerst wieder nach Portugal zurückkehren, wo er bei Sporting bis 2028 unter Vertrag steht. Wahrscheinlich wird er sich aber einem anderen Klub anschliessen.

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