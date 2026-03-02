SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
In Stuttgart

Nati-Verteidiger Luca Jaquez erhält Sonderlob von seinem Trainer

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 März, 2026 14:23
Nati-Verteidiger Luca Jaquez erhält Sonderlob von seinem Trainer

Luca Jaquez hat sich zuletzt nach längerer Verletzungspause beim VfB Stuttgart zurückgemeldet. Der Schweizer Nationalspieler konnte seinen Trainer Sebastian Hoeness mit seinen Auftritten vollends überzeugen.

Der 22-jährige Abwehrspieler darf sich nun deshalb über ein Sonderlob freuen. «Ich finde, dass er jetzt sehr gut zurückgekommen ist», sagt Hoeness nach dem 4:0-Sieg der Schwaben gegen Wolfsburg am Sonntag. Jaquez habe gegen die Wölfe «fast fehlerlos gespielt. Ich fand ihn sehr stark und konsequent.»

Die aktuelle Saison war bis zuletzt von einigen körperlichen Rückschlägen geprägt: Jaquez zog sich im vergangenen Sommer einen Nasenbeinbruch zu. Zudem erlitt er im  Laufe der Spielzeit eine Oberschenkelverletzung und fehlte zuletzt auch noch krankheitsbedingt. Nun ist er aber wieder voll da – und vermag zu überzeugen.

Jaquez will im Sommer mit der Schweiz an die WM.

