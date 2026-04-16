Gianni Infantino bestätigt im US-TV die WM-Teilnahme des Iran

FIFA-Präsident Gianni Infantino versichert erneut, dass der Iran an der WM im Sommer als Teilnehmer dabei sein wird – auch wenn das Turnier unter anderem in den USA stattfindet, mit dem sich das Land gerade im Krieg befindet.

Für Infantino ist dies kein Hindernis. «Der Iran wird kommen, das ist sicher», sagt Infantino gegenüber «CNBC». Der FIFA-Boss führt aus: «Wir hoffen, dass die Situation bis zum Beginn des Wettbewerbs wieder friedlich ist, das würde wirklich sehr helfen. Der Iran muss kommen. Er repräsentiert sein Volk, er hat sich qualifiziert und die Spieler wollen spielen.»

Letztlich wird sich der FIFA in dieser Sache aber den USA und somit auch Präsident Donald Trump beugen müssen: Wenn der iranischen Delegation inklusive Spielern die Einreise verweigert wird, werden sie auch nicht spielen können. Im Weltverband wird dieses Szenario bislang allerdings weiterhin ausgeschlossen. Ob im Hintergrund nicht doch Planungen für den Fall der Fälle laufen, ist jedoch nicht klar.