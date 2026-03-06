SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuerlicher Ausfall

Schon wieder Verletzungspech für Nati-Verteidiger Leonidas Stergiou

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 März, 2026 13:53
Der Schweizer Abwehrspieler Leonidas Stergiou wechselte zu Beginn dieses Jahres vom VfB Stuttgart zum 1. FC Heidenheim und wollte dort durchstarten, um sich für die WM im Sommer bei Nati-Coach Murat Yakin aufzudrängen. Stattdessen wird der 24-Jährige nun zum wiederholten Mal eingebremst.

Bereits kurz nach seinem leihweisen Transfer musste Stergiou wegen einer Adduktorenverletzung kürzertreten. Zwischenzeitlich stand Stergiou dann wieder auf dem Platz. So wurde er am vergangenen Wochenende bei der 0:2-Niederlage in Bremen zur Pause eingewechselt. Nun muss Heidenheims Trainer Frank Schmidt aber schon wieder auf den Verteidiger verzichten. «Er hat leider wiederholt einen kleinen Muskelfaserriss», so der FCH-Coach am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Die Folge ist ein weiterer wochenlanger Ausfall von Stergiou. Bislang lief dieser für Heidenheim in drei Partien auf. Im Sommer wird er sich wohl auf Klubsuche begehen: Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart und der VfB scheint trotz Vertrag bis 2028 nicht mehr wirklich mit dem Ex-St. Galler zu planen.

