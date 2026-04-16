Exklusiv: Stéphane Henchoz bei Lausanne-Sport auf der Kippe

Bei Lausanne-Sport stehen grundlegende Veränderungen im sportlichen Bereich an, eine Art Neuausrichtung wird angestrebt. Nach dem Aus von Peter Zeidler steht intern auch die Position von Stéphane Henchoz infrage.

Die Super League ist seit Donnerstag um eine Trainerentlassung reicher. Lausanne-Sport gab die sofortige Trennung von Peter Zeidler bekannt, sein bisheriger Assistent Markus Neumayr und Migjen Basha werden die Saison zu Ende bringen.

Als Grund für die Trennung wurden nicht nur die unzureichenden sportlichen Erträge genannt, Lausanne-Sport belegt lediglich den 9. Tabellenplatz. Die Durchlässigkeit vom eigenen Nachwuchs hoch zu den Profis ist ausserdem nahezu nicht existent.

Nach Informationen von 4-4-2.ch sollen künftig wesentlich mehr Eigengewächse in der ersten Mannschaft zum Einsatz kommen. Die Nachwuchsabteilung wird daher in Zukunft mehr Mitspracherecht haben.

Stéphane Henchoz wird bei Lausanne-Sport kritisch hinterfragt

Für Freitag haben die Waadtländer zu einer Pressekonferenz geladen, an der Sportdirektor Stéphane Henchoz und CEO Vincent Steinmann Stellung zu der vollzogenen Zeidler-Entlassung nehmen.

Vor allem Henchoz muss sich dann ungemütliche Fragen gefallen lassen. Schliesslich ist es der ehemalige Nati-Spieler, der sich bei Lausanne-Sport in seiner Position für die Entwicklung des Vereins hauptverantwortlich zeigt.

Wie 4-4-2.ch erfuhr, wird auch Henchoz‘ Wirken inzwischen kritisch hinterfragt. Seine Anstellung als Sportdirektor steht im Rahmen dessen durchaus auf der Kippe.

Klar, das Weiterkommen in die Zwischenrunde der Conference League ist sicherlich als Erfolg zu werten. National war es aber vor allem in dieser Saison eine einzige Enttäuschung. Im Cup war für LS schon im Achtelfinal gegen Yverdon Sport Schluss.

Und dass in der Super League nicht einmal die Championship Group erreicht wurde, fällt eben auch in die Bewertung von Henchoz‘ Arbeit. Von einer Trennung kann nach aktuellem Stand zwar (noch) nicht die Rede sein, in der Kritik steht Henchoz aufgrund der schwachen Saisonleistungen aber allemal.