Julian Nagelsmann nominiert für Spiel gegen Schweiz zwei Stuttgarter nach

Nachdem Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic die anstehenden Länderspiele mit dem DFB-Team gegen die Schweiz und Ghana verpassen, reagiert Bundetrainer Julian Nagelsmann und nominiert gleich zwei Stuttgart-Profis nach.

Der formstarke Chris Führich und sein VfB-Teamkollege Angelo Stiller rücken in die deutsche Nationalelf nach. Sie sollen die personellen Ausfälle kompensieren, zu denen es kurzfrsitig kommt. Stuttgart wird somit sehr stark vertreten sein: Auch Jamie Leweling, Deniz Undav, Josha Vagnoman und Alexander Nübel sind dabei. Insgesamt ist also ein Sextett des VfB vertreten.

Deutschland trifft am kommenden Freitag in Basel zunächst auf die Schweiz. Es geht beim Test um die WM-Vorbereitung.