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Stuttgart-Zukunft von Innenverteidiger weiter offen

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 15 März, 2026 19:58
Stuttgart-Zukunft von Innenverteidiger weiter offen

Die Zukunft von Dan-Axel Zagadou beim VfB Stuttgart ist weiterhin ungeklärt. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft im kommenden Sommer aus, weshalb der Klub aktuell verschiedene Szenarien für die Zukunft des Abwehrspielers prüft.

Berichten zufolge stehen der Verein und die Spielerseite zwar in regelmässigem Austausch, konkrete Vertragsverhandlungen haben bislang jedoch noch nicht stattgefunden. Laut der «Bild» ist man in Stuttgart inzwischen darauf vorbereitet, dass der Franzose den Klub möglicherweise ablösefrei verlassen könnte.

Sollte es dennoch zu einer Verlängerung kommen, wäre diese offenbar an neue Bedingungen geknüpft. Zagadou gehört mit einem geschätzten Jahresgehalt von rund 3,5 Millionen Euro zu den Topverdienern im Kader. Eine Einigung wäre demnach nur möglich, wenn der Verteidiger deutliche Gehaltseinbußen akzeptiert und ein stärker leistungsbezogenes Vertragsmodell unterschreibt.

Auch «Sky Deutschland» berichtet, dass erste Gespräche über eine mögliche Verlängerung bereits begonnen haben. Die zentrale Frage bleibt jedoch, ob sich beide Seiten bei den finanziellen Rahmenbedingungen annähern können.

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