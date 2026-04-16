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Titellose Saison

Arbeloa droht Real-Rauswurf: Das sagt er selbst

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 April, 2026 10:39
Arbeloa droht Real-Rauswurf: Das sagt er selbst

Real Madrid wird eine weitere titellose Saison einfahren, was für die Königlichen inakzeptabel ist. Nachdem zu Beginn des Jahres bereits die Trennung von Ex-Trainer Xabi Alonso erfolgt ist, droht auch dessen Nachfolger Alvaro Arbeloa der Rauswurf.

Spanische Medien rechnen sogar damit, dass die Madrilenen im Sommer einen weiteren Neustart an der Seitenlinie vollziehen. Arbeloa konnte die Mannschaft in den entscheidenden Spielen in Meisterschaft, Pokal und nun auch Champions League nicht zu Erfolgen führen.

Zum Amtsantritt hatte Real nicht bekanntgegeben wie lange der frühere Castilla-Coach bei den Profis an der Seitenlinie stehen soll. Eine Trennung könnte nach nur einem halben Jahr erfolgen. Arbeloa selbst sieht die Sache nach der dramatischen 3:4 Niederlage in München und dem Aus in der Champions League pragmatisch: «Meine Zukunft? Ich mache mir keine Sorgen. Ich werde akzeptieren, was der Verein entscheidet.» Das Aus in der Champions League schmerze ihn, «aber nicht für mich persönlich. Ich bin traurig für die Spieler, für den Klub, für die Fans. Ich denke, ich habe alles getan,w as ich konnte, um zu helfen, damit die Mannschaft Spiele gewinnt.»

Hinter den Kulissen könnte Florentino Perez einen Trainerwechsel aufgleisen. Sicherlich würde der Klub nach Arbeloa nun einen Coach mit mehr Erfahrung auf Profiebene verpflichten.

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