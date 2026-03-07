SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Monaco-Captain nahm Rache

Denis Zakaria nach PSG-Sieg: «Hatten eine Rechnung zu begleichen»

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 7 März, 2026 09:29
Der Schweizer Nati-Star Denis Zakaria hat PSG am Freitag auswärts besiegt. Für den Monaco-Captain war der Sieg eine Art Genugtuung.

Die AS Monaco gewann am Freitag auswärts mit 3:1 gegen Paris Saint-Germain und revanchierte sich damit für das Ausscheiden in den Playoffs der Champions League.

«Wir hatten eine Rechnung zu begleichen, eine persönliche Rechnung. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Ergebnis, weil es eine grossartige Leistung war», sagte Monacos Schweizer Captain Denis Zakaria im Anschluss an die Partie bei «beIN SPORTS».

Laut eigener Aussage hat der Nati-Star am Freitag nicht seine beste Leistung gezeigt. Aufgrund des Ergebnisses nimmt der 29-Jährige seinen verbesserungswürdigen Auftritt allerdings gelassen zur Kenntnis.

«Ich habe schon bessere Spiele gespielt, aber das Beste kommt noch», schmunzelte Zakaria. «Die Mannschaft hat fantastische Arbeit geleistet, die Mittelfeldspieler haben einen tollen Job gemacht, sie sind viel gelaufen, auch im Sturm. Und wir konnten unsere Chancen nutzen.»

PSG kegelte Monaco aus der Champions League

PSG hatte Monaco vor wenigen Tagen spektakulär aus den Playoffs der Champions League befördert. Das Hinspiel verlor Monaco zu Hause mit 2:3, das Rückspiel wurde mit 2:2 unentschieden gestaltet.

In der Ligue 1 sind beide Klubs weit auseinander. Nach 25 absolvierten Spielen belegt PSG mit 57 geholten Punkten den 1. Tabellenplatz. Monaco steht mit 40 Punkten auf Rang 5.

