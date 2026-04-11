Barça bekommt endlich gute Nachricht bei Ansu Fati – mit einem Haken

Die Wege von Barça und Ansu Fati werden sich im Sommer aller Wahrscheinlichkeit nach endgültig trennen. Monaco hat offenbar eine Zukunftsentscheidung getroffen.

Der FC Barcelona hat Ansu Fati im vergangenen Sommer inklusive Kaufoption an die AS Monaco abgegeben. Im Fürstentum soll inzwischen eine Entscheidung bezüglich der langfristigen Zukunft getroffen worden sein.

Wie die «AS» berichtet, möchte Monaco Fati dauerhaft verpflichten. Barça bekommt also endlich gute Nachrichten, die Sache hat allerdings noch einen Haken: Monaco kann die elf Millionen Euro teure Kaufoption aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nicht bedienen.

Fati verdient im Monat 250.000 Euro netto und Monaco will seine Gehaltskosten senken. Die wirtschaftliche Krise in der Ligue 1 aufgrund der TV-Rechte zwingt den Verein dazu, für die nächste Saison mit niedrigeren Gehältern zu planen, obwohl eine Qualifikation für die Champions League mehr Spielraum verschaffen könnte.

Damit Fati bei Monaco bleibt, muss der Spieler seinen Teil dazu beitragen und die neuen Bedingungen akzeptieren, die der Verein ihm anbietet.

Die Verhandlungen sollen in den kommenden Wochen beginnen. Monaco schätzt Fati Talent, wird aber keine verrückten Sachen machen, um ihn unter Vertrag zu nehmen.