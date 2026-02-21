SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Schweizer Legionäre

Joël Schmied köpft fast Eigentor, Albian Hajdari mit erster Bundesliga-Vorlage

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 21 Februar, 2026 17:52
Joël Schmied köpft fast Eigentor, Albian Hajdari mit erster Bundesliga-Vorlage

Am Samstag waren wieder einige Schweizer Legionäre im Einsatz. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu deren Darbietungen.

Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf): Stand wie erwartet am Samstag in der Startformation, einen Sieg gab es allerdings wieder nicht. Cedric Itten und seine Fortunen verloren auswärts gegen den Aufstiegsfavoriten Darmstadt mit 1:2. Cedric Itten hatte kurz vor der Pause eine Kopfballgelegenheit, scheiterte aber am glänzenden Darmstädter Goalie. In der 74. Minute fand Itten per Kopf erneut seinen Meister im gegnerischen Hüter.

Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt): Ein gebrauchter Nachmittag für ihn. Das Auswärtsspiel gegen die Bayern wurde mit 2:3 verloren. Durch einen unsauberen Pass leitete Aurèle Amenda das 0:3 in der 68 Minute ein. Hat zudem kaum einen Zweikampf für sich entscheiden können.

Cédric Zesiger, Fabian Rieder (FC Augsburg): Die gute Nachricht zuerst – die Schweizer in Diensten von Augsburg durften am Samstag einen extrem wichtigen 3:2-Auswärtssieg gegen Wolfsburg feiern. Cédric Zesiger stand dabei in der Startelf, Fabian Rieder wurde für die letzte halbe Stunde aufs Feld gebracht. Durch einen Pass leitete Letztgenannter den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 ein.

Köln vs. Hoffenheim 2:2 (1:1)

Beide Teams gingen je einmal in Führung, am Ende gab es ein Unentschieden. Joël Schmied stand zum zweiten Mal nach seiner langen Verletzungspause in der Kölner Startelf. Kurz nach der Pause erzielte er fast ein Eigentor. Nach einem langen Einwurf wollte der Verteidiger den Ball eigentlich klären, köpfte stattdessen aber an den eigenen Aussenpfosten. Albian Hajdari verbuchte auf Hoffenheimer Seite unterdessen seine erste Torvorlage in der Bundesliga. Der Verteidiger brachte eine scharfe Hereingabe, die verwertet wurde. Leon Avdullahu verlebte im Mittelfeld einen unaufgeregten Nachmittag.

Mehr Dazu
In Turin

Eintracht Frankfurt hat den Götze-Nachfolger gefunden
Kein Kreuzbandriss

Glück im Unglück für Eintracht-Neuzugang Younes Ebnoutalib
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht
Nachfolger gesucht

Eintracht Frankfurt trennt sich von Dino Toppmöller
Ebnoutalib hat unterschrieben

Eintracht Frankfurt schnappt sich besten Torschützen der 2. Bundesliga
Mehr entdecken
Schweizer Legionäre

Joël Schmied köpft fast Eigentor, Albian Hajdari mit erster Bundesliga-Vorlage

21.02.2026 - 17:52
Mit Rolle unzufrieden

Michael Zetterer könnte Frankfurt schon wieder verlassen

20.02.2026 - 12:47
Imponiert

Mario Götze nennt einen Wunschklub in Saudi-Arabien

20.02.2026 - 10:33
In Richtung Verlängerung

Bei Mario Götze gibt es eine Tendenz

18.02.2026 - 15:29
Schlimme Befürchtungen

Grosse Sorgen um Eintracht-Verteidiger Arthur Theate

11.02.2026 - 17:02
Dritte Leihe

Ein Eintracht Frankfurt-Profi wechselt nach Österreich

6.02.2026 - 16:30
Kauã Santos

Der neue Eintracht-Coach denkt über Torhüterwechsel nach

5.02.2026 - 16:16
Neuaufbau

Mario Götze erhält kuriose Anfrage von Drittligist aus Dubai

4.02.2026 - 14:38
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht

31.01.2026 - 17:50
Albert Riera kommt

Eintracht Frankfurt stellt seinen neuen Trainer vor

30.01.2026 - 19:17