Joël Schmied köpft fast Eigentor, Albian Hajdari mit erster Bundesliga-Vorlage

Am Samstag waren wieder einige Schweizer Legionäre im Einsatz. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu deren Darbietungen.

Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf): Stand wie erwartet am Samstag in der Startformation, einen Sieg gab es allerdings wieder nicht. Cedric Itten und seine Fortunen verloren auswärts gegen den Aufstiegsfavoriten Darmstadt mit 1:2. Cedric Itten hatte kurz vor der Pause eine Kopfballgelegenheit, scheiterte aber am glänzenden Darmstädter Goalie. In der 74. Minute fand Itten per Kopf erneut seinen Meister im gegnerischen Hüter.

Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt): Ein gebrauchter Nachmittag für ihn. Das Auswärtsspiel gegen die Bayern wurde mit 2:3 verloren. Durch einen unsauberen Pass leitete Aurèle Amenda das 0:3 in der 68 Minute ein. Hat zudem kaum einen Zweikampf für sich entscheiden können.

Cédric Zesiger, Fabian Rieder (FC Augsburg): Die gute Nachricht zuerst – die Schweizer in Diensten von Augsburg durften am Samstag einen extrem wichtigen 3:2-Auswärtssieg gegen Wolfsburg feiern. Cédric Zesiger stand dabei in der Startelf, Fabian Rieder wurde für die letzte halbe Stunde aufs Feld gebracht. Durch einen Pass leitete Letztgenannter den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 ein.

Köln vs. Hoffenheim 2:2 (1:1)

Beide Teams gingen je einmal in Führung, am Ende gab es ein Unentschieden. Joël Schmied stand zum zweiten Mal nach seiner langen Verletzungspause in der Kölner Startelf. Kurz nach der Pause erzielte er fast ein Eigentor. Nach einem langen Einwurf wollte der Verteidiger den Ball eigentlich klären, köpfte stattdessen aber an den eigenen Aussenpfosten. Albian Hajdari verbuchte auf Hoffenheimer Seite unterdessen seine erste Torvorlage in der Bundesliga. Der Verteidiger brachte eine scharfe Hereingabe, die verwertet wurde. Leon Avdullahu verlebte im Mittelfeld einen unaufgeregten Nachmittag.