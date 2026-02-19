SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Kürzeren gezogen

Der FC Basel wollte YB-Stürmer Samuel Essende eigentlich auch

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 Februar, 2026 11:52
Der FC Basel hat in der abgelaufenen Wintertransferperiode trotz ursprünglicher Ankündigung letztlich keinen neuen Stürmer geholt. Auch Samuel Essende, der bei YB gelandet ist, war am Rheinknie zwischenzeitlich ein Thema.

Dies bestätigt Sportchef Daniel Stucki im klubeigenen Podcast «Achzädreyenünzig». Die Konditionen passten für die Bebbi jedoch nicht: Augsburg war nur zu einem definitiven Verkauf von Essende bereit. Eine Ausleihe des 28-jährigen Stürmers kam nicht infrage.

Der FCB peilte aber genau eine solche an. Eine fixe Verpflichtung war für die Basler aufgrund der finanziellen Strukturen nicht möglich, wie Stucki erwähnt. Letztlich wurde der Super Ligist einmal mehr von YB ausgestochen. Die Berner konnten die geforderten 3 bis 4 Mio. Franken Ablöse zahlen.

Nicht zum ersten Mal zieht der FCB gegen den anderen Platzhirsch im Schweizer Fussball den Kürzeren: Auch an Spielmacher Alvyn Sanches waren die Basler Berichten zufolge lange dran. Der 23-jährige Edeltechniker entschied sich dann aber für die Berner, die im vergangenen jahr Nägel mit Köpfen machen konnten.

