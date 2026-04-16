Ex-Nationaltorhüter Alex Manniger ist auf tragische Art und Weise verstorben

Grosse Trauer um den früheren österreichischen Nationaltorhüter Alex Manninger, der einst unter anderem für Juventus und Arsenal spielte: Der 48-Jährige ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Manninger starb am Montag in seiner österreichischen Heimat an einem Bahnübergang. Medienberichten zufolge wurde sein Auto um 8.20 Uhr von einem Zug erfasst. Der Unfall ereignete sich demnach an einem unbeschrankten Bahnübergang in der Umgebung von Salzburg. Manninger war in einem VW-Minivan unterwegs, der stark beschädigt wurde. Der Zugführer und die 25 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt.

Das Rote Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr rückten nach der Kollision sofort an. Manninger konnte rasch aus dem Auto befreit werden, es wurde Erste Hilfe geleistet. Der Ex-Profi verstarb allerdings noch auf der Unfallstelle. Die Untersuchungen zum Unfall wurden aufgenommen.

Während seiner Aktivkarriere bestritt Manninger 33 Länderspiele für Österreicher. Klubtechnisch spielte er lange Zeit in Italien, unter anderem für Bologna, Siena und Juventus. Auch auf der Insel war er aktiv (Arsenal und Liverpool). Zudem bestritt er Partien in Spanien. Während vier Jahren stand er in Deutschland beim FC Augsburg unter Vertrag.