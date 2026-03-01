Leipzig und weitere Bundesligisten jagen Mouzakitis

RB Leipzig zählt zu mehreren deutschen Klubs, die ein Auge auf Christos Mouzakitis von Olympiakos Piräus geworfen haben. Neben Leipzig werden auch Bayer 04 Leverkusen, FC Bayern München und Borussia Dortmund als Interessenten genannt. Leverkusen gilt dabei als der aktuell konkreteste Bewerber aus Deutschland.

Olympiakos soll für den 19-jährigen griechischen Nationalspieler eine erste Verhandlungsbasis von 40 bis 45 Millionen Euro angesetzt haben. Aufgrund der starken internationalen Konkurrenz könnte die endgültige Ablöse sogar über 50 Millionen Euro steigen. Auch Paris Saint-Germain, Real Madrid und Manchester United werden mit Mouzakitis in Verbindung gebracht.

Der zentrale Mittelfeldspieler besitzt einen Vertrag bis Juni 2029 und kommt in der laufenden Saison auf 18 Ligaeinsätze mit zwei Vorlagen. Sein Marktwert wird derzeit auf rund 25 Millionen Euro geschätzt. Berichten zufolge ist Leverkusen bereit, zwischen 35 und 40 Millionen Euro zu bieten.

Bereits Ende 2025 sollen jedoch ein Angebot von Manchester United über 28 Millionen Euro sowie eine Offerte von Real Madrid über rund 30 Millionen Euro abgelehnt worden sein. Angesichts der Vielzahl an Interessenten deutet vieles auf einen intensiven Transferpoker im kommenden Sommer hin.