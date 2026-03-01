SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Grosses Talent

Leipzig und weitere Bundesligisten jagen Mouzakitis

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 1 März, 2026 10:08
Leipzig und weitere Bundesligisten jagen Mouzakitis

RB Leipzig zählt zu mehreren deutschen Klubs, die ein Auge auf Christos Mouzakitis von Olympiakos Piräus geworfen haben. Neben Leipzig werden auch Bayer 04 Leverkusen, FC Bayern München und Borussia Dortmund als Interessenten genannt. Leverkusen gilt dabei als der aktuell konkreteste Bewerber aus Deutschland.

Olympiakos soll für den 19-jährigen griechischen Nationalspieler eine erste Verhandlungsbasis von 40 bis 45 Millionen Euro angesetzt haben. Aufgrund der starken internationalen Konkurrenz könnte die endgültige Ablöse sogar über 50 Millionen Euro steigen. Auch Paris Saint-Germain, Real Madrid und Manchester United werden mit Mouzakitis in Verbindung gebracht.

Der zentrale Mittelfeldspieler besitzt einen Vertrag bis Juni 2029 und kommt in der laufenden Saison auf 18 Ligaeinsätze mit zwei Vorlagen. Sein Marktwert wird derzeit auf rund 25 Millionen Euro geschätzt. Berichten zufolge ist Leverkusen bereit, zwischen 35 und 40 Millionen Euro zu bieten.

Bereits Ende 2025 sollen jedoch ein Angebot von Manchester United über 28 Millionen Euro sowie eine Offerte von Real Madrid über rund 30 Millionen Euro abgelehnt worden sein. Angesichts der Vielzahl an Interessenten deutet vieles auf einen intensiven Transferpoker im kommenden Sommer hin.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Auch Bayern dran

Mega-Angebot für Valverde? Premier-League-Klubs zeigen Interesse

1.03.2026 - 10:35
Grosses Talent

Leipzig und weitere Bundesligisten jagen Mouzakitis

1.03.2026 - 10:08
Ausfall

Manuel Neuer reist nicht nach Dortmund

27.02.2026 - 17:25
In der Offensive

Englischer Klub gibt formelles Angebot für Said El Mala ab

27.02.2026 - 15:43
Verteidiger ist zurück

Schlotterbeck-Entscheidung für das Bayern-Spiel gefallen

27.02.2026 - 13:59
Erst einmal abwarten

Lennart Karl legt die Gespräche mit den Bayern auf Eis

27.02.2026 - 11:59
Kein Thema

Die Bayern sind an Nationalspieler Malick Thiaw nicht interessiert

27.02.2026 - 11:06
Gute Chancen

Es gibt einen Favoriten für die Verpflichtung von Leon Goretzka

26.02.2026 - 16:16
Keine Rückkehr

Für Nübel sieht es bei den Bayern schlecht aus

25.02.2026 - 22:34
Neuer Vertrag

Der FC Bayern verkündet bei Lennart Karl bald Neuigkeiten

25.02.2026 - 18:27