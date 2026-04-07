Miro Muheim kann beim HSV nach Roter Karte aufatmen

Der Schweizer Nationalspieler Miro Muheim hat beim Hamburger SV am Wochenende beim 1:1-Remis gegen den FC Augsburg eine Rote Karte gesehen. Lange gesperrt wird der Linksverteidiger jedoch nicht.

Das DFB-Sportgericht belegt Muheim nur mit einer Sperre für eine Partie. Der 28-Jährige hatte in der 64. Minute eine Notbremse vollzogen, woraufhin er den Platzverweis kassiert hat.

Der Linksfuss wird somit das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am kommenden Sonntag verpassen. Beim in Bezug auf den Abstiegskampf wichtigeren Spiel gegen Werder Bremen am 18. April ist Muheim hingegen wieder spielberechtigt.

Der Abwehrspieler war in dieser Saison bereits einmal gelbgesperrt. Ansonsten hat er sämtliche Bundesligaspiele mit dem HSV bestritten. Nun muss er ein weiteres Mal zuschauen.