Liverpool blockt Inter-Interesse an Curtis Jones

Das im Januar aufgekommene Interesse von Inter Mailand an Curtis Jones hat bei Liverpool keine Bewegung ausgelöst. Der englische Mittelfeldspieler soll einem späten Vorstoss des Serie-A-Spitzenreiters durchaus offen gegenübergestanden haben, nachdem er sich unter Trainer Arne Slot bislang keinen festen Stammplatz im Mittelfeld erarbeiten konnte.

Wie «The Athletic» berichtet, fiel die Reaktion der Reds jedoch eindeutig aus. Liverpool machte unmissverständlich klar, dass ein Abgang von Jones nicht zur Debatte stehe – und zwar aus Gründen, die über sportliche Aspekte hinausgehen.

Trainer Arne Slot soll den Klub-Eigentümern von FSG zudem deutlich signalisiert haben, wie wichtig der Verbleib des Eigengewächses für die Zukunftsplanung des Vereins ist. Trotzdem gilt ein erneutes Aufleben des Inter-Interesses im Sommer nicht als ausgeschlossen. Vorerst hält Liverpool jedoch klar an Curtis Jones fest.