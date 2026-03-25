Berater von Mohamed Salah meldet sich mit wichtiger Botschaft

Der FC Liverpool und Mohamed Salah haben am Dienstagabend gemeinsam verkündet, dass die Zusammenarbeit im Sommer nach insgesamt neun Jahren endet. Kurz nach dieser Meldung äussert sich der Berater des Ägypters mit weiteren Informationen.

Ramy Abbas Issa will sämtlichen Spekulationen, wohin es den 33-jährigen Torjäger nun ziehen könnte, erst einmal den Wind aus den Segeln nehmen. Eine Entscheidung ist demnach noch nicht gefallen, auch wenn manche Medien beispielsweise bereits über den anstehenden Gang des Angreifers nach Saudi-Arabien berichten. «Wir wissen nicht, wo Mohamed in der nächsten Saison spielen wird. Das bedeutet auch, dass es niemand sonst weiss. Hütet euch vor den Klicksuchenden, die nur Aufmerksamkeit wollen», warnt der Berater auf X.

Tatsächlich gibt es laut «Daily Mail» aber mehrere Vereine aus Saudi-Arabien, die sofort an Salah herantreten werden. Dies kommt nicht von ungefähr: Bereits in den vergangenen Jahren haben Saudi-Klubs immer wieder versucht, Salah von einem Wechsel in den Nahen Osten zu überzeugen. Letztlich verlängerte dieser vor Jahresfrist aber noch einmal in Liverpool.

Nun ist die Ausgangslage eine andere: Durch das bestätigte Aus bei den Reds können Klubs All-In gehen. Welche dies tun werden und wie sich Salah letztlich entscheidet, ist aber noch völlig offen. Erst einmal will er sich auf einen würdigen Abschluss in Liverpool und im Anschluss auch auf die WM im Sommer mit Ägypten konzentrieren.