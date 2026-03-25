Max Eberl macht unmissverständliche Olise-Ansage, die alle Bayern-Fans freut

Weiterhin wird medial intensiv über das grosse internationale Interesse an Bayern-Stürmer Michael Olise berichtet: Insbesondere Real Madrid, aber auch Premier League-Klubs wie Liverpool sind hinter dem 24-jährigen Franzosen her. Bayerns Sportvorstand Max Eberl versucht nun mit einer klaren Ansage sämtlichen Spekulationen den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Olise ist bis 2029 an die Bayern gebunden und verfügt in seinem Vertrag über keine Ausstiegsklausel. Somit haben die Bayern grundsätzlich alle Karten in der Hand. Eberl schliesst einen Verkauf des Superstars in der «Sport Bild» denn auch kategorisch aus. «Daran verschwenden wir keinen Gedanken. Er ist ein Spieler des FC Bayern und hat hier alle Möglichkeiten, die sich Top-Spieler wünschen. Wir wollen mit ihm die Zukunft gestalten», sagt der Bayern-Verantwortliche.

Bayern-CEO Christian Dreessen doppelt nach: «Welcher Verein ihm auch immer schöne Augen macht: Wer beim FC Bayern spielt, weiss, was er am FC Bayern hat. Wir spielen um Titel, und das ist das Wichtigste für solche Ausnahmespieler. Für diese Art von Spieler zählt es, um Titel zu spielen. Da gibt es nicht so viele Vereine, und wir sind sicherlich einer derjenigen, die das können. Deswegen bin ich total sicher, dass Michael weiss, was er an uns hat.»

Olise stiess im Sommer 2024 für etwas mehr als 50 Mio. Euro von Crystal Palace zu den Bayern und hat sich sofort als sehr dominanter Spieler etabliert. In dieser Saison steht der Linksfuss bereits wieder bei 43 Skorerpunkten in 39 Partien.