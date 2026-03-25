SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Klarstellung

Max Eberl macht unmissverständliche Olise-Ansage, die alle Bayern-Fans freut

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 25 März, 2026 12:35
Max Eberl macht unmissverständliche Olise-Ansage, die alle Bayern-Fans freut

Weiterhin wird medial intensiv über das grosse internationale Interesse an Bayern-Stürmer Michael Olise berichtet: Insbesondere Real Madrid, aber auch Premier League-Klubs wie Liverpool sind hinter dem 24-jährigen Franzosen her. Bayerns Sportvorstand Max Eberl versucht nun mit einer klaren Ansage sämtlichen Spekulationen den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Olise ist bis 2029 an die Bayern gebunden und verfügt in seinem Vertrag über keine Ausstiegsklausel. Somit haben die Bayern grundsätzlich alle Karten in der Hand. Eberl schliesst einen Verkauf des Superstars in der «Sport Bild» denn auch kategorisch aus. «Daran verschwenden wir keinen Gedanken. Er ist ein Spieler des FC Bayern und hat hier alle Möglichkeiten, die sich Top-Spieler wünschen. Wir wollen mit ihm die Zukunft gestalten», sagt der Bayern-Verantwortliche.

Bayern-CEO Christian Dreessen doppelt nach: «Welcher Verein ihm auch immer schöne Augen macht: Wer beim FC Bayern spielt, weiss, was er am FC Bayern hat. Wir spielen um Titel, und das ist das Wichtigste für solche Ausnahmespieler. Für diese Art von Spieler zählt es, um Titel zu spielen. Da gibt es nicht so viele Vereine, und wir sind sicherlich einer derjenigen, die das können. Deswegen bin ich total sicher, dass Michael weiss, was er an uns hat.»

Olise stiess im Sommer 2024 für etwas mehr als 50 Mio. Euro von Crystal Palace zu den Bayern und hat sich sofort als sehr dominanter Spieler etabliert. In dieser Saison steht der Linksfuss bereits wieder bei 43 Skorerpunkten in 39 Partien.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
Mehr entdecken
Klarstellung

Max Eberl macht unmissverständliche Olise-Ansage, die alle Bayern-Fans freut

25.03.2026 - 12:35
Klare Message

Berater von Michael Olise senden Botschaft an den FC Liverpool

24.03.2026 - 17:55
Im Fokus

Für Alphonso Davies beisst ein Premier League-Klub an

24.03.2026 - 11:24
Bis 2030

Die Bayern statten Supertalent Daiber mit grossem Vertrag aus

23.03.2026 - 14:46
Erblin Osmani

Der Kosovo krallt sich wohl ein grosses Bayern-Talent

23.03.2026 - 14:38
Einzigartiger Look

Michael Olise rückt in Frankreich auf ganz spezielle Art und Weise ein

23.03.2026 - 12:51
Über 160 Millionen Euro

Real Madrid jagt Olise – Bayern hat klare Schmerzgrenze

22.03.2026 - 15:50
Jetzt bei Arsenal

David Raya stand kurz vor Wechsel zum FC Bayern

21.03.2026 - 09:58
Wegen Bryan Zaragoza

Die AS Roma muss den Bayern vielleicht eine Strafe zahlen

20.03.2026 - 17:11
Stolze Summe

Real Madrid bestimmt die Höhe des Angebots für Michael Olise

20.03.2026 - 15:29