Andrew Robertson nennt Zeitpunkt für Liverpool-Entscheidung

Der Vertrag von Andrew Robertson beim FC Liverpool läuft in wenigen Wochen aus. Nun hat er bekanntgegeben, wann er über seine Zukunft entscheiden wird. Celtic macht sich Hoffnungen auf eine Rückkehr.

Andrew Robertson ist gerade mit der schottischen Nationalmannschaft unterwegs und trifft am Samstag (18 Uhr) in einem Testspiel auf Japan. Im Camp der Bravehearts sprach der 32-Jährige über seine Zukunft beim FC Liverpool, bei dem sein Vertrag in wenigen Wochen ausläuft.

«Werde ich vor der Weltmeisterschaft eine Entscheidung treffen? Ja, das wird definitiv passieren», legte Robertson zumindest einen zeitlichen Rahmen fest. «Ich werde mich noch vor dem Sommer entscheiden. Ich hatte immer im Hinterkopf, dass ich diese Ungewissheit nicht über mir schweben lassen will.»

Wie sich der Linksverteidiger entscheiden wird, scheint noch offen. Celtic soll sich Hoffnungen auf eine Rückkehr machen, beim Glasgower Traditionsklub spielte er viele Jahre in der Jugend.

Robertson ist in Liverpool zwar kein Stammspieler mehr, aber noch immer wichtig. Was seine Einsatzzeiten widerspiegeln: In der laufenden Saison kommt er auf 30 Einsätze in allen Wettbewerben.

Über eine mögliche Celtic-Rückkehr sagte Robertson: «Darüber möchte ich nicht wirklich sprechen. Natürlich war ich als Kind bei Celtic und hatte eine Dauerkarte, das ist kein Geheimnis. Aber das ist nichts, worauf ich wirklich eingehen möchte. Die Optionen, die mir im Moment offenstehen, bleiben privat. So habe ich es immer gehandhabt.»