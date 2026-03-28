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Ex-Coach mit angeblichem Tipp

Jürgen Klopp: Diesen Spieler sollte Liverpool als Ersatz für Mohamed Salah verpflichten

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 28 März, 2026 16:25
Jürgen Klopp: Diesen Spieler sollte Liverpool als Ersatz für Mohamed Salah verpflichten

Liverpool hat im Sommer die schwere Aufgabe, einen mindestens gleichwertigen Ersatz für Mohamed Salah zu finden. Jürgen Klopp hat seinem Ex-Klub offenbar einen Transfertipp gegeben.

In dieser Woche gab der FC Liverpool den überraschenden Sommerabgang von Mohamed Salah bekannt. Heisst für die Reds: Mit Blick auf die kommende Saison muss ein adäquater Ersatz gefunden werden.

Wie die «Sun» berichtet, hat Jürgen Klopp seinem ehemaligen Klub den Tipp gegeben, dass Yan Diomande der richtige Spieler sei, um die grosse Lücke zu füllen, die Salah hinterlassen wird. Klopp kennt Diomande von seiner Tätigkeit als globaler Fussballdirektor bei Red Bull bestens.

Diomande war erst im vergangenen Sommer zu RB Leipzig gewechselt, das 20 Millionen Euro Ablöse zahlte. Der 19-Jährige gehört zu den Entdeckungen dieser Bundesliga-Saison und kommt in 26 Spielen auf fantastische 17 direkte Torbeteiligungen.

Liverpool und allen anderen Schwergewichten aus der Premier League wird daher konkretes Interesse an einem Transfer von Diomande nachgesagt, der a) bei Leipzig noch bis 2030 unter Vertrag steht und b) mindestens 100 Millionen Euro Ablöse kostet.

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