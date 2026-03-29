Milan optimistisch bei potentiellem Robertson-Transfer

Der AC Mailand beschäftigt sich offenbar mit einer möglichen Verpflichtung von Andrew Robertson. Der Linksverteidiger des FC Liverpool, dessen Vertrag ausläuft, wird seit einiger Zeit mit einem Wechsel zu den Rossoneri in Verbindung gebracht.

Hintergrund ist die Suche des italienischen Klubs nach neuen Optionen auf der linken Abwehrseite. Neben Milan gibt es jedoch weitere Interessenten für den schottischen Nationalspieler. Auch Celtic Glasgow, Atlético Madrid und Tottenham Hotspur sollen die Situation rund um den 32-Jährigen beobachten. Damit zeichnet sich ein möglicher Wettbewerb um den erfahrenen Verteidiger ab.

In Mailand hängt die Personalie auch mit der Zukunft von Pervis Estupiñán zusammen, dessen Leistungen zuletzt schwankten. Robertson könnte hier eine erfahrene Alternative darstellen. In der aktuellen Premier-League-Saison kommt er auf 19 Einsätze, zudem bringt er mit 91 Länderspielen für Schottland reichlich internationale Erfahrung mit. Sein Marktwert liegt derzeit bei rund zehn Millionen Euro.