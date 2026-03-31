Liverpool führt unrühmliche Champions League-Statistik vor den Bayern an

Bereits in der kommenden Woche geht es in der Champions League mit den Viertelfinal-Paarungen weiter. Der FC Liverpool und auch der FC Bayern haben in einem Bereich besonderen Nachholbedarf.

Es geht um die Effizienz: Die Reds führen die Statistik der vergebenen Grosschancen mit deren 41 mit Abstand an. Ein Problem, das Liverpool auch in der heimischen Premier League verfolgt. Da liegt der Wert sogar bei 55 – allerdings über mehr Spiele, weshalb die Mannschaft von Trainer Arne Slot da auch nur den 5. Platz belegt.

Eher etwas überraschend befindet sich in der Champions League der FC Bayern auf Rang 2 der Chancensünder. 34 solcher Möglichkeiten haben die Münchner bereits vergeben. Bislang fiel dies allerdings nicht gross ins Gewicht: Sowohl in der Ligaphase wie auch im Achtelfinal gegen Atalanta erzielte der deutsche Rekordmeister immer noch derart viele Tore, dass er bisher souverän durchmarschiert ist.

Mit PSG (32), Arsenal (31) und Real Madrid (28) folgen in der Statistik der vergebenen Topchancen innerhalb der Königsklasse weitere absolute Spitzenklubs. Gerade in den jetzt anstehenden K.o.-Duellen wird die Luft immer dünner. Die Effizienz wird einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg sein. Es zeigt sich immerhin, dass noch viele Klubs Verbesserungsmöglichkeiten haben. Das Rennen um den Titel bleibt selbstverständlich offen.