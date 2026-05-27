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Verwaltungsrat bleibt

Matthias Hüppi gewinnt Machtkampf und bleibt Präsident des FC St. Gallen

Autor: | Publiziert: 27 Mai, 2026 11:44
Matthias Hüppi gewinnt Machtkampf und bleibt Präsident des FC St. Gallen

Beim FC St. Gallen kommt es in der Führungsriege doch nicht zu einem Umbruch: Matthias Hüppi hat den Machtkampf für sich entschieden und bleibt Präsident des frisch gebackenen Cupsiegers.

Dies wird auf einer Pressekonferenz am Mittwochmorgen verkündet. Der bestehende Verwaltungsrat bleibt grösstenteils ebenfalls in der aktuellen Besetzung bestehen. Dafür ziehen sich vier Grossaktionäre, darunter auch Patrick Thoma, zurück. Er ist nicht mehr Teil des Verwaltungsrats. Dort verbleiben hingegen Peter Germann, Patrick Gründler, Christoph Hammer und Benedikt Würth.

Noch am Montag hatte der frühere St. Galler Regierungsrat Stefan Kölliker gegenüber «SRF» erklärt, dass er bereit sei, Hüppi als FCSG-Präsidenten zu beerben. Dazu kommt es jedoch nicht.

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