Der FC Bayern ist an Chelsea-Rechtsverteidiger Josh Acheampong dran

Der englische Rechtsverteidiger Josh Acheampong steht im Blickfeld des FC Bayern.

Bei den Münchner kommt es im Sommer auf der Rechtsverteidiger-Position wohl zu Änderungen: Der an Galatasaray ausgeliehene Sacha Boey wird den Klub wohl fix verlassen. Ein neuer Spieler soll her. Laut dem Journalisten Aarón Ramiro bemühen sich die Bayern aktiv um Acheampong.

Der 19-Jährige stammt aus der Nachwuchsabteilung von Chelsea und steht bei den Blues seit Ende 202 im Profikader. In der aktuellen Spielzeit kommt der Youngster auf 25 Pflichtspieleinsätze. Sein Vertrag läuft bis 2029. Als Ablöse sind demnach rund 25 bis 30 Mio. Euro nötig.

Beim FC Bayern buhlen derzeit Konrad Laimer und Josip Stanisic um Einsätze als Rechtsverteidiger. Mit dem Österreicher laufen Gespräche über eine Vertragsverlängerung, bei denen es aber grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen bezüglich Salär geben soll. Sollte der 1.90 Meter grosse U21-Nationalspieler Acheampong kommen, würde sich der Klub auf dieser Position langfristig aufstellen.