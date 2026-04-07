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Mit horrender Forderung

Chelsea setzt Alejandro Garnacho bereits auf die Abschussliste

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 7 April, 2026 17:32
Chelsea setzt Alejandro Garnacho bereits auf die Abschussliste

Der argentinische Flügelstürmer Alejandro Garnacho wechselte erst im vergangenen Sommer von Manchester United zu Chelsea. Die Londoner wollen ihn aber offenbar bereits wieder loswerden.

Der 21-jährige Linksaussen kann nicht wirklich überzeugen und hat in 20 Premier League-Spielen in dieser Saison erst einen einzigen Treffer markiert. Trainer Liam Rosenior setzt ihn zwar noch regelmässig ein, allerdings scheint der Klub mittel- und langfristig ohne Garnacho zu planen.

Laut dem englischen Journalisten Simon Phillips sind die Chelsea-Verantwortlichen jedenfalls offen für einen Verkauf des Angreifers. Allerdings sollen sie eine stolze Ablöse im Bereich von 40 bis 50 Mio. Euro fordern. Diese Summe zahlten die Londoner letztes Jahr für die Dienste des Youngsters.

Ob es für Garnacho nach insgesamt schon zwei durchzogenen Spielzeiten noch einen grossen Markt gibt, ist fraglich. Zumal sein bis 2032 gültiger Kontrakt sehr gut dotiert ist und er anderswo lohntechnisch möglicherweise nicht mehr auf ähnlich hohe Einkünfte kommen würde.

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