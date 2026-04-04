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"Im Fussball weiss man nie, nicht wahr?"

Irre Aussagen: Nächster Chelsea-Star flirtet mit Real Madrid

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 4 April, 2026 15:45
Irre Aussagen: Nächster Chelsea-Star flirtet mit Real Madrid

Enzo Fernández entfachte mit mehreren Aussagen einen Flächenbrand. Jetzt ist der nächste Chelsea-Star für ein Inferno verantwortlich – und wieder heisst der Grund Real Madrid.

Nachdem Enzo Fernández vor wenigen Tagen die Gerüchte über einen möglichen Sommerwechsel zu Real Madrid mit einer getätigten Aussage erneut anheizte, griff der FC Chelsea durch und suspendierte ihn intern für zwei Spiele. Ist schon bald der nächste Blues-Star reif für eine Sonderpause?

Enzos Teamkollege Moisés Caicedo sorgt in einem Interview mit der «AS» ebenfalls für Aufregung – und wieder ist der Grund Real. Auf die Frage, ob er sich einen Wechsel an die Concha Espina vorstellen könne, antwortet Caicedo: «Im Fussball weiss man nie, nicht wahr? Ich habe jetzt einen Vertrag bei Chelsea. Ehrlich gesagt habe ich noch gar nicht über einen anderen Verein oder einen Abschied aus London nachgedacht, aber im Fussball weiss man eben nie.»

Das ausgebliebene Treuebekenntnis, nicht mal ein Hauch davon, dürfte an der Stamford Bridge erneut für Stirnrunzeln sorgen. Der nächste Brandherd scheint geschaffen. Chelsea zahlte vor drei Jahren krasse 116 Millionen Euro Ablöse für Caicedo, der vertraglich langfristig bis 2031 gebunden ist.

«Ich will einfach nur Spass haben. Ich habe einen Vertrag und möchte so lange spielen, wie Gott es mir erlaubt. Danach sehen wir weiter», so Caicedo weiter. «Ich habe zwar einen Vertrag, aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Mal sehen, welche Überraschungen uns erwarten.»

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