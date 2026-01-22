FCB verliert in Salzburg wegen desaströser 1. Halbzeit

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 Januar, 2026 22:54
Der FC Basel kann in der Europa League bei Red Bull Salzburg nicht punkten und verliert mit 1:3. Die Bebbi legen eine katastrophale erste Halbzeit hin.

Bis zur 35. Minute führt das österreichische Heimteam bereits mit 3:0 und könnte sogar noch mehr Tore schiessen. Der Auftritt des FCB ist katastrophal. Gerade defensiv unterlaufen dem Team von Ludovic Magnin eklatante Fehler.

Zur Pause wechselt der FCB-Coach gleich dreimal und nimmt unter anderem Kapitän Xherdan Shaqiri vom Platz. Im zweiten Umgang verschwindet zwar das Ungleichgewicht auf dem Platz und der FCB kommt in der 56.  Minute auf eher glückliche Art und Weise zum 1:3-Anschlusstreffer durch Jeremy Agbonifo.

Das Gefühl, das die Gäste hier Punkte mitnehmen kommt aber nie auf. Mit dieser Pleite stehen die Bebbi vor dem letzten Spieltag in der Europa League-Ligaphase mit dem Rücken zur Wand da: Ein Sieg gegen Viktoria Pilsen ist Pflicht, selbst ein solcher könnte aber unter Umständen nicht mehr reichen, um die K.o.-Phase zu erreichen.

