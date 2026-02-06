SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Auf der Zielgeraden

Wechsel von Stuttgart-Talent Catovic nach Salzburg geplatzt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 Februar, 2026 17:34
Wechsel von Stuttgart-Talent Catovic nach Salzburg geplatzt

Der geplante Wechsel des Stuttgarters Mittelfeldtalents Mirza Catovic zu Red Bull Salzburg ist trotz Einigung der beiden Klubs geplatzt.

Laut «Sky» kam die Freigabe des VfB letztlich zu spät, um den Deal noch bis zur Deadline in Österreich am Freitagabend um 17 Uhr abzuwickeln. Die Schwaben hätten Catovic letztlich für 4 Mio. Euro Ablöse ziehen lassen. Sie hätten sich eine Rückkaufoption in Höhe von 12 Mio. Euro gesichert.

Der Zeitplan war dann aber doch zu eng. Catovic bleibt somit voraussichtlich bis im Sommer in Stuttgart. Das serbische Eigengewächs kam in dieser Saison bislang ausschliesslich in der 2. Mannschaft in der 3. Liga zum Zug. Auf sein Bundesligadebüt wartet er noch.

Mehr Dazu
Grosser Triumph

Basler U19 gewinnt als 1. Schweizer Team den Mercedes-Benz Cup
Schweizer Legionäre

Aurèle Amenda wieder in der Startelf, Schock um Miro Muheim
Neuer Klub

Perfekt: Nati-Verteidiger Leonidas Stergiou wechselt innerhalb der Bundesliga
Bald offiziell

Werder Bremen kurz vor Transfer von VfB-Spieler
Stuttgart lehnte ab

Premier League-Klub scheiterte mit 40 Mio. Euro-Angebot für Jamie Leweling
Mehr entdecken
Auf der Zielgeraden

Wechsel von Stuttgart-Talent Catovic nach Salzburg geplatzt

6.02.2026 - 17:34
Anfrage aus Nottingham

Stuttgart lehnt Premier League-Angebot für Ramon Hendriks ab

2.02.2026 - 12:28
Neuer Klub

Perfekt: Nati-Verteidiger Leonidas Stergiou wechselt innerhalb der Bundesliga

15.01.2026 - 13:22
Stuttgart entscheidet

Heidenheim kämpft weiter um den Schweizer Verteidiger Leonidas Stergiou

14.01.2026 - 12:17
Grosser Triumph

Basler U19 gewinnt als 1. Schweizer Team den Mercedes-Benz Cup

12.01.2026 - 10:35
Bald offiziell

Werder Bremen kurz vor Transfer von VfB-Spieler

10.01.2026 - 17:34
Leweling im Fokus

Bournemouth buhlt für Semenyo-Nachfolge weiter um Bundesliga-Star

9.01.2026 - 11:54
Silas unterschreibt

Urs Fischer erhält in Mainz eine weitere Offensiv-Verstärkung

6.01.2026 - 15:16
Stuttgart lehnte ab

Premier League-Klub scheiterte mit 40 Mio. Euro-Angebot für Jamie Leweling

5.01.2026 - 15:21
Jeremy Arévalo

Stuttgart holt für 7 Millionen einen neuen Stürmer

2.01.2026 - 14:18