Wechsel von Stuttgart-Talent Catovic nach Salzburg geplatzt

Der geplante Wechsel des Stuttgarters Mittelfeldtalents Mirza Catovic zu Red Bull Salzburg ist trotz Einigung der beiden Klubs geplatzt.

Laut «Sky» kam die Freigabe des VfB letztlich zu spät, um den Deal noch bis zur Deadline in Österreich am Freitagabend um 17 Uhr abzuwickeln. Die Schwaben hätten Catovic letztlich für 4 Mio. Euro Ablöse ziehen lassen. Sie hätten sich eine Rückkaufoption in Höhe von 12 Mio. Euro gesichert.

Der Zeitplan war dann aber doch zu eng. Catovic bleibt somit voraussichtlich bis im Sommer in Stuttgart. Das serbische Eigengewächs kam in dieser Saison bislang ausschliesslich in der 2. Mannschaft in der 3. Liga zum Zug. Auf sein Bundesligadebüt wartet er noch.