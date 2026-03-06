Der FC Bayern schlägt bei Ösi-Supertalent Matteo Maric zu

Der FC Bayern zieht das österreichische Mittelfeldtalent Matteo Maric an Land.

Der 16-Jährige lief bislang in der Akademie von Red Bull Salzburg auf. Nach übereinstimmenden Informationen von «Bild» und «Sky» hat Matteo Maric jetzt aber beim deutschen Rekordmeister angeheuert. Der junge Spielmacher wurde am Donnerstag gemeinsam mit seiner Familie und dem Berater vor der Geschäftsstelle des FC Bayern an der Säbener Strasse gesichtet. Im Zuge des Besuchs ist wohl die Unterschrift erfolgt.

Red Bull Salzburg hätte dem Vernehmen nach gerne mit Maric weitergemacht. Der Youngster soll jedoch auf eine Ausstiegsklausel bestanden haben, womit Red Bull nicht einverstanden war. Erst Ende Februar feierte der Offensivspezialist seinen 16. Geburtstag. Er ist auch österreichischer U17-Nationalspieler, zählte im vergangenen November allerdings nicht zum Kader der ÖFB-Auswahl, die das Finale der U17-WM erreicht hatte.