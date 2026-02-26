SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Rückkehr an die Seitenlinie?

Jürgen Klopp könnte Red Bull bereits im Sommer wieder verlassen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Februar, 2026 10:50
Jürgen Klopp könnte Red Bull bereits im Sommer wieder verlassen

Die Zusammenarbeit zwischen Jürgen Klopp und Red Bull wurde zu Beginn des vergangenen Jahres eigentlich langfristig bis Ende 2029 vereinbart. Möglicherweise dauert sie aber viel weniger lange.

Die «Salzburger Nachrichten» berichten, dass die Red Bull-Bosse Klopp wohl keine Steine in den Weg legen würden, falls er ein Comeback als Trainer anstreben sollte. Mit der sportlichen Entwicklung der Vereine, die zum Konzern gehören, ist man beim Getränkehersteller wirklich zufrieden. Demnach soll die Meinung bestehen, dass Klopp bislang zu wenig Akzente setzen konnte bzw. man sich deutlich mehr Wirkung durch ihn erhofft habe.

Aushängeschild RB Leipzig hat die Champions League-Plätze in der vergangenen Saison verpasst und hat auch in dieser Saison zu kämpfen. Bei Red Bull Salzburg kam es zuletzt zu einer Trainerentlassung. Der Serienmeister hat das Ziel in der vergangenen Spielzeit ebenfalls nicht erreicht.

Angeblich diskutiert man Red Bull-intern sogar schon über die Nachfolge: Oliver Glasner, der Crystal Palace im Sommer verlassen wird, scheint ein aussichtsreicher Kandidat zu sein.

Noch ist all dies allerdings ungewiss und eher spekulativ. Der Vertrag von Klopp läuft vorerst weiter.

Update: Red Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat sich inzwischen zum Medienbericht geäussert. Der Deutsche sagt gegenüber «Transfermarkt»: «Das ist völliger Schwachsinn und komplett aus der Luft gegriffen. Im Gegenteil: Wir sind extrem zufrieden mit der Arbeit von Jürgen Klopp. Er investiert sehr viel, ist in permanentem Austausch mit unseren Trainern sowie Sportdirektoren und entwickelt unsere Red Bull Fussballphilosophie nachhaltig weiter. Wir sind davon überzeugt, dass er der richtige Mann für diesen Job ist. Darauf legen wir unseren gesamten Fokus und unsere Energie.»

